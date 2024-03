L’arribada de la primavera i de les al·lèrgies

Arriba la primavera, una temporada que molts de nosaltres esperem amb ànsies per veure com floreixen les flors, els tons verds i l’arribada d’un clima més càlid. No obstant això, per a una part significativa de la població, l’arribada de la primavera també comporta un desafiament considerable: les al·lèrgies estacionals. Les al·lèrgies primaverals, causades principalment pel pol·len de diverses plantes florides, poden convertir el que hauria de ser una temporada de renovació i rejoveniment en un període d’incomoditat i malestar que, en el cas de no ser tractades, poden interferir amb les activitats diàries, afectar la productivitat i soscavar en un cicle de cansament. Segons l’al·lergòleg Agustín Sansosti, un 20% de les persones que viuen al Principat pateixen alguna al·lèrgia respiratòria. És fonamental, per això, que tant els individus com les autoritats sanitàries prenguin mesures proactives per abordar el problema de les al·lèrgies estacionals.