La difícil tasca de girar la truita quan tens un remenat

La destitució d’Eder Sarabia arriba força tard. A través d’un comunicat, el club va anunciar que prescindia dels serveis del tècnic de l’FC Andorra a conseqüència dels mals resultats. Si bé fa unes setmanes es defensava a ultrança la feina de l’entrenador, ara de cop i volta s’anuncia aquesta destitució.

Sorpresa? Cap ni una. És evident que a l’equip alguna cosa falla i, tot i que no tot és culpa del tècnic, està clar que no ha sabut com capgirar la situació. Els tricolors estan en un punt complicat aquesta temporada en trobar-se a la cua i és evident que cal fer alguna cosa.

Un nou tècnic donarà un nou aire fresc, però la decisió s’ha pres massa tard quan ja no és tan fàcil girar una truita que més aviat sembla un remenat. Qui vingui, que encara és una incògnita té un gran repte que és salvar l’equip i mantenir l’esperança d’una afició que ja fa setmanes que està més que desanimada.