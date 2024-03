Un error que ha costat molts diners al país

Hi ha errors que no es poden cometre, com una pèrdua de diners d’aquesta manera per part de la CASS. És lògic que no es facin tornar les quantitats pagades de més, però potser el que cal és millorar els sistemes de control per tal que errors d’aquest tipus no es tornin a cometre.

La sorpresa va sortir quan es van adonar de tot, però una altra sorpresa se l’enduran els pensionistes que amb la regularització que es farà aquest mes de març veuran com disminueixen els seus ingressos. Per a alguns la quantitat no canvia gaire, mentre que per a una trentena suposa cobrar 500 euros menys i n’hi ha algun que tindrà el gran ensurt de cobrar més de 1.000 euros menys. Així es desprèn d’un document de la CASS, el qual mostra com hi ha pensionistes que han rebut des d’un euro de més a més d’un miler.

Sigui com sigui, és important mantenir certs controls en aquest aspecte perquè no hi hagi pèrdues tan importants de diners i no es tornin a cometre errors que suposin milions d’euros al país.