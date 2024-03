Dos germans que deixen quaranta anys de vida enrere

Ahir ens assabentàvem que els germans de Callaueta seran desnonats a primera hora d’aquest dijous, amb un avís de tan sols 24 hores. Una decisió presa pel Tribunal Superior de Justícia, en què no només ha caigut com un gerro d’aigua freda sobre l’advocat dels afectats i aquests mateixos, sinó també a sobre de tota una ciutadania que veu com dos germans de 74 i 71 anys deixaran enrere la que ha sigut la seva llar durant quatre llargues dècades. No és fàcil pal·liar aquest tipus de notícies, les quals ens deixen un sabor agredolç i ens fan replantejar en quin tipus de societat convivim, en la qual es prenen decisions que poden afectar la vida de la gent gran. Com a societat, deixem molt a desitjar si aquest és el pilar que ens fonamenta, sense fer res per impedir situacions així i lluitar perquè aquells que s’omplen les butxaques amb aquests afers ho continuïn fent. Potser ja és hora de fer un replantejament sobre quina societat volem ser realment.