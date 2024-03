L’esperança que porta el nou entrenador

Ferran Costa és l’esperança dels aficionats tricolor per girar la truita a la situació que està vivint l’equip amb la perillosa posició en la qual es troba. El nou fitxatge per dirigir la plantilla arribarà en els pròxims dies i té un gran repte per davant: treure l’FC Andorra de la cua de la classificació i aconseguir una permanència que es porta buscant des de principis de temporada.

Els pròxims partits seran clau per veure quina és la ruta que segueix l’equip amb el nou tècnic i per veure també si és possible salvar aquesta situació que, en aquest moment, sembla irreversible. De moment, el que s’espera és capgirar el rumb de l’FC Andorra que, tal i com estan les coses, sembla que és la baixada.

Un fitxatge jove que porta esperança al club i també a l’afició, veurem si es compleixen les expectatives dipositades en ell. De moment, el que s’ha de fer és confiar en la decisió del club i en les ganes del nou entrenador de venir al país.