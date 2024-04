La importància de mantenir vives les nostres tradicions

Avui és Dilluns de Pasqua, un dels dies més especials de tot l’any i en el qual l’ambient s’impregna d’una olor especial a pastissos, dolços i, especialment, xocolata. Però per sobre de tots ells, sobresurt l’olor a tradició. Perquè si per alguna cosa es caracteritza aquest dia tan especial, no només pels infants de la casa, sinó per a tots en general, és pel fet de veure com continua igual de viva com sempre una tradició que passa de pares a fills any rere any, sempre amb la mateixa il·lusió, màgia i un toc d’innocència que el fa realment especial.

Amb els ous de xocolata per bandera, i deixant-se portar per noves innovacions a les quals el mercat dona la benvinguda cada any, el Dilluns de Pasqua sempre ha sigut un dia de reunir-te amb els teus estimats i gaudir d’una celebració tan màgica com llaminera. Abans, eren els més petits de la casa els que s’emocionaven per rebre la seva Mona, però ara molts d’ells ja són adults i adopten l’altre rol de la partida, el qual és possiblement o més emocionant que mai.

És important que aquestes tradicions mai acabin de morir del tot i que puguem continuar gaudint d’elles molts anys més. Feliç Dilluns de Pasqua!