Ferran Costa: una nova etapa per a l’FC Andorra?

Ferran Costa va donar molts ànims i esperances a tots aquells aficionats tricolors que ahir van escoltar les seves declaracions durant la seva presentació oficial. El nou tècnic és conscient de la situació en la qual es troba actualment l’equip, i per això s’ha compromès amb el projecte en el qual ha assegurat que hi creu. Tot i que la situació és complicada, ja que l’FC Andorra està a la cua de la classificació, el tècnic creu que la salvació és possible tot i que «hem de lluitar-ho molt».

El primer assalt serà aquest pròxim cap de setmana contra l’Eldense.

Veurem si les expectatives dipositades en Costa per capgirar la situació es converteixen en realitat, però el que està clar és que l’entrenador ha vingut a donar-ho tot i creu fermament en què una millor situació per a l’equip és possible. Cal tenir fe i confiar en el fet que Costa sabrà aportar als jugadors el que necessiten ara.