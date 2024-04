Andorra torna a situar-se, un cop més, al pòdium d’Europa

Ahir ens aixecàvem amb la notícia que Andorra és el primer país del continent europeu en comptar amb un 99,5% de llars amb accés a internet. Una notícia que demostra, un cop més, que el nostre país està molt per davant d’altres països amb les mateixes casuístiques socials i econòmiques. I és que en un punt en el qual tot sembla més negatiu que no pas positiu, amb unes mesures impulsades pels nostres mandataris difícils de catalogar i certament criticables en molts aspectes, així com unes polítiques que deixen molt a desitjar per a tota la ciutadania, Andorra torna a ressorgir com un exemple a seguir per la resta de països del prisma europeu. Aquesta és la línia en la qual ens hem de continuar movent, situant el nostre petit estat en el punt de mira de tots aquells que ens rodegen. I, sobretot, que notícies tan bones com aquesta no es vegin tacades per altres llençades de dalt i que, sens dubte, no fan cap bé per a la visió exterior d’Andorra.