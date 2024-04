Els artistes de casa necessiten molt més suport de l’actual

Govern destinarà 40.000 euros per a la internacionalització de només un projecte musical, amb l’objectiu que aquest pugui tenir més ressò fora de les nostres fronteres. Una idea que, en un inici, podria ser motiu de celebració, però que si realment l’examinem més a fons, ens trobem amb una veritable realitat: Andorra no aposta pel talent dels seus ciutadans. I és que en comptes d’explorar una riquesa tan gran com aquesta, ja que, per sort, la nostra casa compta amb molt de talent i del bo, el Govern s’entreté en altres qüestions i creu que amb uns quants milers d’euros ja ha fet tot el que estava a les seves mans. Aixecar un projecte artístic, sigui musical, audiovisual o pictòric, costa molt més que aquest suposat ajut que ens volen vendre. Per no parlar que aquest només s’atorga a un sol projecte, i és que on queden la resta d’artistes del país? Bé, sempre serà més interessant entotsolar-nos amb veure si es tira endavant un Acord d’associació amb Europa o no.