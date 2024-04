Moltes coses per les quals manifestar-se l’1 de maig

Queden pocs dies per a la macromanifestació que s’està organitzant per l’1 de maig. Hi ha molt a demanar i molt a reivindicar, i els dies en els quals la gent es quedava a casa veient com els problemes passaven sembla que es van acabar amb la primera manifestació per demanar un habitatge digne i que va ser un èxit rotund d’assistència. Ara hi ha molt a demanar, no només en qüestions d’habitatge sinó en molts altres aspectes, perquè un problema que sembla que alguns no vulguin veure és que potser les mesures que s’estan intentant implementar arriben tard i del que s’haurien de preocupar és que els treballadors tinguin un poder adquisitiu suficient per poder fer front a un lloguer. Perquè no, 1.200 euros no és un preu assequible per a la gran majoria dels treballadors. I pretendre que algú pagui aquest preu de pis és força surrealista. Salari mínim a poc més de 1.300 euros? No, això no dona per cap mínim amb el nivell de vida del Principat.