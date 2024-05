La lluita urgent contra la ciberdelinqüència

La ciberdelinqüència és cada vegada més present i la lluita contra aquesta és una tasca cada vegada més urgent i complexa en l’era digital. Amb la creixent dependència de la tecnologia, els ciberdelinqüents troben noves maneres d’explotar vulnerabilitats i posar en perill la seguretat d’empreses, institucions i persones. Recentment, hem viscut casos de phishing al país, sobretot centrats a atacar entitats bancàries, i ahir també contra aquest mitjà, al qual van suplantar la identitat per estafar els lectors. Per abordar aquesta amenaça en constant evolució, és crucial una estratègia multidisciplinària que involucri la cooperació internacional entre governs, empreses privades i experts en seguretat cibernètica. Això inclou el desenvolupament de legislacions més severes contra el ciberdelicte, la millora de les infraestructures de seguretat digital i la promoció de la consciència pública sobre els riscos cibernètics.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació