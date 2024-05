Una trobada per córrer i recordar als que ja no hi són

Els grups de suport a la pèrdua d’un ésser estimat són fonamentals per a aquells que han experimentat una pèrdua emocionalment devastadora, ja que ofereixen un espai segur i compassiu en el qual les persones poden compartir els seus sentiments i experiències amb altres que han passat per situacions similars. A Andorra, l’Associació Marc GG és un clar exemple de com aquests grups poden proporcionar suport emocional i recursos valuosos a aquells que han perdut un ésser estimat.

A través d’activitats com la Marxa Popular, celebrada aquest cap de setmana, l’Associació Marc GG ha creat un espai de trobada i record per a aquells que han perdut un ésser estimat. Sota el lema ‘Correm per ells’, centenars de persones es van reunir per iniciar una marxa en record dels que ja no hi són. Aquests esdeveniments ajuden a la salut emocional de les persones que han experimentat una pèrdua, ja que els permeten connectar amb altres que entenen el seu dolor.