Fomentar la lectura i escriptura entre els joves

Si bé és cert que les noves tecnologies i el sector audiovisual atreuen molt, sobretot als joves, encara hi ha projectes que entusiasmen com és el cas de concursos de literatura. Per sort hi ha moltes persones a les quals els agrada escriure i ho fan amb entusiasme i ganes. Fomentar aquests hàbits és important per al desenvolupament dels nens i els joves del país. Llegir no només millora les habilitats lingüístiques, sinó que també desperta la imaginació i ajuda a cultivar el pensament crític. L’escriptura permet als joves expressar-se, estructurar les seves idees i comunicar d’una manera correcta. Per això és important promoure aquestes activitats des de ben petits, en una col·laboració entre famílies i escola perquè així sigui i ajudant a crear entorns que afavoreixin a dur-ho a terme. Andorra té un punt a favor en aquest aspecte i és que en trobar-se en un entorn tan multilingüe, els joves poden aprofitar per llegar i escriure en diverses llengües. La idea no és només aprendre un idioma, sinó submergir-se en diferents cultures.