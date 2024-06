Vivim en un món cada vegada més connectat i competitiu

L’EFA celebra unes jornades en les quals se centrarà en dues temàtiques que són de vital importància per a les empreses del país: les family office i els beneficis de les plataformes digitals. En un món cada vegada més connectat i competitiu, la capacitat d’adaptació i l’ús eficient de les noves tecnologies no són només opcions desitjables, sinó requisits indispensables per mantenir la competitivitat i assegurar la sostenibilitat a llarg termini. A mesura que les tecnologies evolucionen, també ho fan les oportunitats per innovar, optimitzar processos i obrir nous horitzons comercials. Aquesta edició del Cicle d’Empresa Familiar Andorrana no és només una ocasió per a la reflexió i l’aprenentatge, sinó també una oportunitat per reafirmar el compromís col·lectiu amb la modernització i la sostenibilitat empresarial.