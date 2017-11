Ferides dins de Liberals i també en els demòcrates

La maniobra electoralista amb la que Toni Martí intenta debilitar Liberals d’Andorra i alhora respondre a la traïció del cònsol de Sant Julià de Lòria, Josep Vila, potser no està tan controlada com pot semblar. Dijous a la nit el militant de DA i conseller d’Obres i Urbanisme a la corporació laurediana, Joan Vidal, va anunciar que abandona la formació taronja. Encara que oficialment no han transcendit els motius, el principal és el festeig entre Martí i Josep Pintat, que el cap de Govern s’ha encarregat d’escampar, primer durant una entrevista i, després, amb una decisió pensada a mida per al líder lauredià que es va concretar amb la invitació als grups parlamentaris a ser part activa en la negociació sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea.

L’enuig en una part important d’Ld’A és evident. Liberals no sembla de moment una alternativa a la formació taronja perquè les eleccions es guanyen a les parròquies, i tothom pot recordar els espectaculars resultats dels demòcrates a les darreres eleccions comunals. Sense UL les expectatives dels liberals baixen bastant.

Pel cantó demòcrata el bloc també s’esquerda per la parròquia laurediana. La clau està en la consistència de Laurèdia en Comú i si la marxa de Vidal, de moment en solitari, no és seguida per ningú altre, malgrat que és evident el malestar que hi ha dins del comitè local per aquest apropament amb UL i perquè la visió que es té de la reforma comunals és que s’ha menystingut el comú i la parròquia i s’ha buscat la complicitat de qui és l’oposició a Laurèdia. Davant tanta incertesa no es pot descartar cap escenari i els partits polític es comencen a preparar-se per a una contesa electoral que tothom dona per segur que s’avançarà, segons els indicadors que arriben de l’Executiu.