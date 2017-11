El consum de drogues entre els joves, un problema de tots

Els Fills d’Andorra, l’associació de pares i mares amb descendents amb problemes de drogodependència, insisteix amb la problemàtica de l’accés i el consum d’estupefaents dels joves al carrer. Des de l’agrupació no es cansen de demanar més vigilància policial als llocs on es reuneixen els joves, sovint menors d’edat, així com altres mesures centrades en l’educació i la creació d’activitats extraescolars perquè els adolescents amb problemes de drogues tinguin altres recursos.



Més enllà de les accions que es puguin dur a terme per prevenir o dissuadir aquests joves, els pares també reclamen que el país disposi d’un centre on es puguin tractar, ja que actualment han de recórrer als països veïns i això suposa que els progenitors no sempre puguin estar al seu costat. En aquest sentit, el Govern va anunciar el mes de maig que estaven treballant en la creació d’un centre d’atenció d’educació intensiva per a joves amb problemes de drogodependència i de conducta. La previsió de l’Executiu en aquell moment era que el projecte estigués com a mínim iniciat abans d’acabar la legislatura perquè els pròxims governants poguessin acabar-lo.

Finalment, però, els tempos han canviat. La secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, va explicar a aquest rotatiu que ara per ara no disposen de cap edifici per fer el centre ni de cap terreny on construir-lo, de manera que el projecte no serà una realitat abans de les pròximes eleccions.



La dificultat per dur a terme un centre de tractament a menors d’aquestes característiques és evident. Però aquests joves necessiten solucions i tenir les seves famílies a prop. Per això, és important que els colors polítics no incideixin en aquestes iniciatives i que els qui agafin les regnes en els pròxims comicis ni es desdiguin del centre.