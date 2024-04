Andorra la Vella i Escaldes-Engordany analitzen la creació d'una nova línia de bus comunal

Els cònsols d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, Sergi González i Olalla Losada, i Rosa Gili i Quim Dolsa, respectivament, han abordat les línies mestres d'un pla estratègic de col·laboració entre ambdues parròquies amb la voluntat d'unir esforços i crear sinergies en favor de la ciutadania. D'aquesta manera, les autoritats han marcat un calendari de trobades per mantenir una comunicació fluida i periòdica. Les trobades no només interpel·laran els mandataris, sinó que també s'han programat jornades de treball amb els tècnics d'ambdues parròquies per tal de posar fil a l'agulla en les temàtiques tractades.

Entre les qüestions abordades durant la reunió se'n destaquen la interconnexió de les xarxes d'aigua potable, per la qual González i Gili ja van signar un protocol d'intencions per al seu estudi el passat mes de març; la creació d'una nova línia de bus comunal que connecti les dues parròquies; i la gestió dels aparcaments i la recollida de residus, entre altres.

Les autoritats han destacat la bona sintonia i predisposició per tirar endavant el pla estratègic de col·laboració amb la finalitat de vetllar pel benestar i la qualitat de vida de la ciutadania, així com tenir cura de les finances comunals mitjançant protocols i convenis d'entesa de gestió dels serveis.

Una de les primeres actuacions que s’han dut a terme de manera conjunta és la senyalística a l’encreuament de la rotonda del KM0 i al pas de vianants del carrer de la Unió, que marca el límit territorial entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. L’objectiu de la senyalització és evitar que els vehicles s’hi estacionin per millorar la circulació evitant que es produeixin embotellaments a la zona i garantir la seguretat dels vianants.