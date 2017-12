Els partits posen en marxa els engranatges electorals

L’estratègia de Jordi Gallardo ha funcionat. L’actual president de Liberals d’Andorra feia temps –de fet, anys– que tenia la il·lusió i l’ambició de liderar el projecte liberal i sembla que per fi ho té tot de cara per aconseguir-ho. Amb el canvi de procediment per escollir candidat dins les files de la formació, Gallardo ha deixat fora el seu principal competidor: Josep Pintat. El lauredià no ha dit encara oficialment que no vol presentar candidatura però és conegut que no li agradava la idea d’haver de competir amb altres noms, ja que recorda que a ell se’l va anar a buscar el 2015 per encapçalar la llista. Així, amb la jugada d’unes possibles primàries –que es duran a terme en cas de més d’un candidat i de manca de consens–, Gallardo s’ha proclamat el preferit com a mínim entre la meitat de la militància.



Qui també va aprofitar el moviment d’escacs que ha anat acompanyat les últimes setmanes d’una clara divisió entre els membres liberals és Toni Martí. L’actual cap de Govern va veure l’ocasió d’apropar-se a Pintat i, en conseqüència, a Unió Laurediana (UL) per apropar distàncies de cara també a les pròximes eleccions generals. Un hipotètic pacte entre UL i DA facilitaria a l’actual majoria tornar a guanyar a Sant Julià, després dels problemes que Josep Miquel Vila ha ocasionat al Govern amb la reforma comunal.



Caldrà veure també si els liberals finalment accepten la proposta de Bartumeu i concorren juntament amb SDP a les llistes parroquials i en solitari a la nacional.



Siguin quines siguin les aliances finals, el que està clar és que tots els partits polítics han començat a moure els engranatges electorals i que hem començat una precampanya no anunciada sense conèixer encara quina serà la data dels comicis i, per tant, quants mesos decidirà escurçar l’actual legislatura Martí.