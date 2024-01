La passió per veure al client satisfet amb la seva compra és el que l’anima a mantenir la seva botiga de roba i complements per a nadons, nens i nenes. El lema de la seva empresa que fa 33 anys que va obrir les seves portes és: «La satisfacció del client i l’atenció d’aprop, és el més important».

–Com surt la idea d’obrir aquesta botiga de roba infantil?

–Sempre m’ha agradat la idea de tenir una botiga, amb 21 anys vaig obrir la primera botiga de roba infantil, va ser a Badalona l’any 1965. Abans havia treballat com a dependenta de botigues, l’atenció al públic m’agrada. Després vaig pensar que abans de fer-me més gran, volia tenir la meva botiga de roba per a nadons i nens, així va néixer Patxoca Nens que ja fa 33 anys que vam obrir.

–Què ha canviat en aquests 33 anys?

–Moltes coses, hem fet reformes a la botiga, perquè era més petita, i en els productes també, perquè tenim una àmplia zona dedicada a la puericultura també. A més, la nostra clientela és del país, és gent molt maca que ens segueixen i ens estimen pel tracte que els donem. De fet, tinc clientes que van venir a buscar el vestit de la seva Primera Comunió i ara són mares i venen a buscar coses pel seu fill.

–Què ofereix Patxoca Nens?

–Primer, un servei cara a cara, vull dir un tracte de proximitat a la persona que ve. Ens adaptem una miqueta al client i això agrada molt al nostre públic. En segon lloc, quant als productes, tenim roba infantil fins als 14 anys, a més de productes per a nadons i tot el que té a veure amb la puericultura.

–Què poden trobar els clients en la zona de puericultura?

–Tot el que té a veure amb la cura i confort dels nadons, cotxes, banyeres, cadires per al cotxe, els llitets... tot el que pot necessitar un nadó. En aquests casos, als pares i mares que no tenen experiència, és molt important aconsellar-los bé, i nosaltres fem aquesta feina, els dediquem temps.

–Un tret diferencial d’altres botigues de roba per a nens?

–La nostra amabilitat i el tracte proper. El nostre tarannà és la satisfacció del client partint d’un tracte directe per tal de complaure’l. Tot i que fer-ho d’aquesta manera, en molts casos, ens ha portat a no guanyar diners i fins i tot perdre’ls, però continuem apostant per aquest camí perquè el fet de mantenir aquest tracte tan especial, ens fa que els clients satisfets ens recomanin, el boca-orella fa molt. Sempre que estigui a les nostres mans, fem l’impossible i més per tal que el client tingui el que vol i com ho vol.

–Què és el que més li agrada de la seva feina?

–La satisfacció del client. Molts cops tornen a venir i em comenten que és una sort haver escoltat els meus consells perquè el que van comprar els funciona molt bé. M’agrada molt que la gent quedi satisfeta amb la meva atenció, em ve des de molt petita, que ja jugava a la botiga a la porta de casa meva.

–Què preval en els pares i mares a l’hora de venir a buscar alguna cosa que necessitin?

–Busquen roba pràctica, en general. També hi ha pares que ja venen amb una idea i d’altres que es deixen aconsellar, sobretot en la zona de puericultura. Nosaltres pensem que és millor l’estalvi pels pares i mares. A vegades venen amb uns llistats exagerats. Per exemple, si posa quatre unitats, nosaltres els diem que potser amb dos ja en fan.

–Han canviat amb el pas dels anys, les prioritats en la compra que fan els pares?

–Sí, amb les novetats, si abans buscaven productes bàsics com roba, ara a més els interessa els ‘escucha bebés’, que potser a una mare d’abans no li interessava. Va molt bé.