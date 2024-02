Ramon Quella és el Coordinador d’esquí alpí i disciplines associades de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM). Des de petit ha sigut un apassionat de la muntanya en qualsevol de les quatre estacions, però sobretot és un gran amant de l’esquí a l’hivern.

–Com i per què sorgeix l’EFPEM?

–La llei de l’EFPEM veu la llum l’any 1995. Essencialment, hi havia a l’època la voluntat de potenciar el turisme en l’àmbit de l’esquí i la muntanya i també, per descomptat, de tenir una escola de formació nacional amb professionals formats al país.

–Quin és el seu lloc de treball i en què consisteix la seva feina?

–Soc el coordinador de l’Àrea d’esquí i disciplines associades (esquí alpí, surf de neu, telemarc, esquí nòrdic de fons…). La meva missió principal és vetllar per tal que els futurs monitors i entrenadors que es formen amb nosaltres adquireixin els coneixements tècnics/pedagògics i de seguretat necessaris per poder afrontar amb qualitat les necessitats dels alumnes que es trobaran en Escoles d’esquí i Clubs.

–Què és el que més li agrada de la seva feina?

–M’agrada l’esquí, la muntanya i també poder ajudar a la gent que es vol formar amb nosaltres.

–Com descriuria el seu dia a dia?

–A l’hivern estem gairebé cada dia a pistes acompanyant formadors i alumnes en les diferents formacions que proposem. Fora de la temporada d’hivern aprofitem per actualitzar plans d’estudis, proposar formacions continuades amb els nostres formadors, vetllar per tal que les titulacions de monitors d’altres països compleixin uns estàndards mínims, etc.

–Vostè és el coordinador d’esquí alpí en la seva modalitat, quants alumnes hi ha ara mateix?

–Avui en dia tenim 32 alumnes a pistes que estan realitzant dues convocatòries de monitor d’esquí alpí de Nivell 1. Una l’estem fent a Pal i l’altra al Tarter. Durant tot l’hivern hem de comptar aproximadament uns 200 alumnes que acabaran passant per l’àrea d’esquí de l’EFPEM. L’any passat, per exemple, van ser 239 alumnes i la temporada 2021/2022 van ser 228 alumnes.

–Com a expert i docent, quins requisits ha de complir una persona per convertir-se en monitor?

–Bàsicament s’ha de tenir un nivell mínim d’esquí i també t’ha d’agradar la docència i la muntanya.

–Quines són les proves que s’han de passar per ser monitor d’esquí?

–Primerament, dir que hi ha tres nivells de monitors d’esquí amb unes competències professionals ben definides: nivell 1, nivell 2 i nivell 3 (en fase de desenvolupament). Els tres nivells tenen estructures formatives semblants, és a dir: unes proves d’accés, un bloc general, un bloc específic i un bloc de pràctiques.

–Actualment, hi ha molts monitors d’esquí andorrans a pistes?

–Calculem que aproximadament un 50% dels monitors i entrenadors que estan exercint de manera fixa o eventual en les diferents Escoles i Clubs són andorrans i/o residents.

–Què creu vostè que és el més important que han d’aprendre els alumnes?

–Ser Educador Esportiu porta implícit un respecte per la natura, uns coneixements tècnics/pedagògics molt concrets i poder aportar el nostre granet de sorra en l’educació integral dels nostres joves.

–Creu que el Govern ha d’aportar més recursos a l’EFPEM?

–Considero que probablement així sigui.