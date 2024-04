Magali Dalix és un referent en el món de l’esport, al qual s’hi dedica des de fa més de 30 anys. Té un mètode propi d’entrenament amb La Sala Magali, el primer gym boutique que es va obrir a Espanya. Va ser professora de fitness a Operación Triunfo i demà ve a Andorra a presentar els seus tres llibres i impartir una masterclass a Caldea.

—Com es va iniciar en el món del fitness?

—Vaig començar a anar a un gimnàs a entrenar als 16 anys, sempre he sigut molt esportista des de petita, ja que és la meva filosofia de vida. Als 18 anys després d’una conversa amb una professora d’aeròbic, vaig tenir un flash, vaig parar d’estudiar i vaig buscar feina a un gimnàs i allà vaig aprendre a nivell autodidacte. Quan van treure el primer diploma en el món del fitness, després d’uns tres o quatre anys formant-me sola, em vaig treure la titulació.

—El seu mètode és diferent d’altres tipus d’entrenament. En què consisteix?

—Avui dia el mètode ja és més fàcil d’entendre, ja que molta gent està fent aquest tipus d’entrenaments. El meu mètode és el Magali Train Better que té tres tipus d’entrenament diferent: el Train Hard, un entrenament enfocat en la ment, perquè aquesta és el motor de la teva vida, si el teu cap no funciona bé poc faràs; Be Strong, que està enfocat al cos i a la preparació física, fet que ajuda a no lesionar-te; i Live Better perquè l’esport no només és arribar a una meta, sinó gaudir mentre practiques esport. Aquestes últimes són classes més enfocades en l’emoció. Els tres entrenaments són complementaris i el millor és fer els tres.

—Què fa diferent el cub de La Sala Magalí a altres centres d’entrenament?

—El cub és un espai que té una essència. Primer perquè hi ha llums de colors, i hi fa calor, fet que beneficia en el rendiment i evita lesions. És particular i diferent perquè no només busco que la gent aconsegueixi cossos perfectes, sinó que tinguin ments felices. No estem aquí per competir contra ningú, ni tan sols amb nosaltres mateixos perquè cada dia som capaços de fer coses diferents. El que vull és empoderar la gent i entendre que queixant-nos no aconseguim la vida que somiem. La filosofia de la Sala Magali és que crees el que creus.

—Quina és la clau per estar motivat?

—Hi ha moltes claus. Primera és no esperar a tenir ganes per anar a entrenar, si vols resultats, primer comença i para de dir que ho faràs, no busquis el premi instantani. El més important és tenir disciplina i constància. S’ha de tenir l’espai per entrenar a la vida igual que treballem i mengem. Sense disciplina, al final no hi ha res. S’ha de ser constant i fer les coses, després ja ve la resta.

—Aquest dimarts visita el Principat i presenta els seus tres llibres a Caldea.

—Efectivament. Presento el primer que és Reborn i que explica com he creat el mètode a través de la meva vida. El segon que es diu Cambia tu vida, i ensenya a aprendre a entrenar sense material i amb molts missatges motivacionals i el tercer és Tu nuevo yo, que és com començar a córrer sense abusar de quilòmetres i afegint treball de força. Són llibres molt curts i fàcils de llegir que ajuden a trobar les solucions per començar a canviar.

—També farà una masterclass. En què consistirà?

—La masterclass serà d’una nova sessió que he creat: REM. R de respirar, E d’entrenar i M de meditar. És una connexió 360 graus amb les persones perquè amb la respiració connecto la gent amb l’aquí i l’ara i a més ajuda a regular el nivell d’estrès i possibles crisis d’ansietat. L’entrenament és el meu mètode i meditar és una reflexió de vida perquè la gent connecti amb les seves emocions. És una sessió adaptada a tota mena de públic, és molt divertida i que provoca interès a la gent. És una molt bona manera de connectar amb tu mateix.