Aquests dies 20-21 d’abril, a Andorra, s’ha celebrat el XXXII Torneig Internacional ‘Vila d’Andorra la Vella’. Hi han participat més de 300 judokes de les categories cadet i sènior i més de 400 nens i nenes de les categories de base d’Andorra, França i Espanya. En la categoria cadet hi havia dos podis, un or per a Isona Cerro i un bronze per a Mihail Kraljevski. Josep Lluís Donsión Pichel, el president del Club de Judo Hantei (Andorra), l’organitzador d’aquest esdeveniment, ens explica com han anat les competicions i parla de l’evolució del judo durant els últims anys.

—Com ha anat la competició internacional, que és la més important del país?

—La competició ha anat molt bé, estem molt contents. Hem vist que el nivell dels judokes és realment molt alt. Voldria matisar que no és una competició federativa, sinó una competició que organitza el Club Hantei des de fa 32 anys seguits. Diríem que som els més antics del país i més coneguts. És el que ens ha omplert d’orgull!

—Quantes persones han participat aquests dos dies?

—Al dissabte eren uns 300 judokes d’Andorra, de França i d’Espanya, Sobretot de Catalunya, Madrid, València, País Basc, Navarra, Tarragona, Aragó... Aquest diumenge han participat uns 400 nens i nenes dels 3-4 anys fins als 10-11 anys.

—Fa 32 anys que organitzeu competicions. Com evoluciona el judo?

—Aquest esport s’està desenvolupant molt si parlem del nivell d’entrenament dels judokes. Això és com tots els esports. No sé què els donem per menjar, però cada vegada surten més forts (riu).

Sembla que el judo dintre dels esports de contacte és el que més afiliats i té més afectació. La gent que fa judo està augmentant bastant. Nosaltres hem crescut, aquest any estem per sobre de 100 afiliats.

I a més, hi ha una cosa que és molt important, que tenim els judo-veterans. Són judokes de 40-60 anys, una categoria de persones que han tingut molt èxit en aquest esport, però que no l’han practicat durant els últims 20-25 anys. Ara tornen i s’entrenen pel seu plaer. La veritat és que és un orgull per al nostre club tornar-los a veure a les nostres files!

—I si parlem de la participació de les dones, com ho veu ara? Són més o menys dones que competeixen?

—Crec que va per etapes. Hem passat uns anys que sí que no hi havia moltes noies, però sembla que ara ja comença a reiniciar-se una mica. Tenim un grup de dones que venen a la tarda. Aprenen defensa personal. Últimament, les dones donen molta importància a la defensa personal. Aquesta activitat és molt divertida i enganxa molt a les dones de diferent edat.

—Quantes persones d’Andorra han participat?

En total eren entre 100 i 120 persones.

—El Club Hantei també fa cursos de jutge de taula oi?

Sí, fem formacions de jutges cronometradors i de taula.

—I algunes paraules per motivar la gent a fer judo?

—Ho dic des del vessant que jo no soc judoka. El meu esport és kickboxing, vaig començar a fer judo fa uns anys. És un esport individual, però hi ha un treball en equip. Pels nens és el millor esport que hi ha, perquè ensenya respecte i humilitat, que són les bases del judo. El Judo és una filosofia de vida.