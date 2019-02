Adam Wilkshare Martín és jugador de FIFA19 i representant de la Federació Andorrana de Futbol a la primera Copa FAF d’e-sports, que es disputa avui.

–Com sorgeix l’afició per als e-sports?

–Sempre he jugat al mateix joc. Des que tenia set anys he jugat al FIFA i me’ls he comprat tots, encara que també he jugat al Pro Evolution Soccer. Tinc una gran afició pel futbol.

–Com ha sigut el recorregut fins a disputar la Copa?

–Em vaig presentar als diversos torneigs del país i em va anar bé. Després, vaig veure el draft de la federació i m’hi vaig inscriure. El vaig guanyar i amb aquesta sort, estic representant ara a la FAF.

–Com va ser?

–Van ser 10 partits amb diferents jugadors amb els quals fèiem una classificació. El qui estigués a la part alta, jugaria la final, i vaig guanyar amb un company del país.

–Però és una pena que no es pugui jugar amb la selecció. Quin equip sol escollir?

–Jo sóc del Reial Madrid, però jugo amb el Barça. Els jugadors em van millor, el meu estil de joc és més combinat i m’agrada més jugar amb Messi que no amb Cristiano Ronaldo.

–Però en aquest torneig, els jugadors estan limitats a 85.

–Sí, però l’important són els estils dels jugadors. Hi ha característiques com tirador de faltes que no desapareixen encara que estigui limitat. Això serà important.

–Com es definiria al FIFA?

–Tinc molta possessió, jugo molt calmat i no tinc pressa. La gent sol perdre els nervis i m’aprofito d’això i dels espais que generen.

–Què s’ha de tenir?

–Depèn de cada jugador, molts juguen a la contra i fan moltes filigranes. Hi ha diverses tàctiques, és com el futbol real.

–Com es millora en aquest món dels e-sports?

–Com més juguis, més tàctiques sabràs fer. Com més hores, més sabràs el què et farà el rival i ho podràs intuir.

–Quantes hores entrena a la setmana?

–Ara mateix estic molt limitat perquè estic treballant 40 hores setmanals i estic estudiant un grau superior. Les meves hores es limiten als dies de festa. Els altres jugadors tenen 1.500 partits i jo, en canvi, 400. És complicat.

–Fa alguna altra cosa per aprendre?

–Miro els professionals. Hi ha molts jugadors que si els mires, aprens molt.

–Com afronta el torneig?

–Amb il·lusió. Però serà complicat perquè participen jugadors de molta qualitat.

–Li agradaria dedicar-s’hi de manera professional?

–Sí. És difícil. Seria un gran pas i et guanyes molt bé la vida. És el que m’agrada.