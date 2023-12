El preu de la cistella de Nadal puja un 20% respecte a l’any passat

Els aliments preferits dels residents per a les festes de Nadal estan més cars que fa un any. «El preu de la cistella de Nadal ha pujat entre un 15 i un 20% respecte a l’any passat», va comentar un treballador de la Carnisseria Mora d’Escaldes-Engordany. Aquest establimentportava dies ple de persones que o bé anaven a buscar encàrrecs o bé s’arriscaven a fer les compres d’última hora. Aquests últims, s’havien de conformar amb el que hi havia a l’aparador de la carnisseria, ja que els productes més sol·licitats com, per exemple, el rostit o el farcit, només es venen per encàrrec i ja no en quedaven. També hi havia clients que a part de fer les compres per a aquests dies, aprofitaven per fer encàrrecs per als àpats de Cap d’Any.

El rostit de vedella té un preu de 19,75 euros el quilo, mentre que el de porc costa 10,75 euros el quilo. Un altre producte que també ha augmentat el seu preu és el farcit de vedella, que està a 16,99 euros el quilo. Hi ha altres productes com el cabrit, el garrí o el rostit de xai que té el preu segons mercat, és a dir, «en funció de la demanda i de la disponibilitat del producte que hi ha, el preu és un o un altre», va especificar el treballador de la carnisseria. Tot i això, va comentar que el preu d’aquests productes s’ha mantingut en les últimes setmanes.

L’os de pernil és un dels productes més demanat per a fer un bon brou de Nadal amb els galets. També hi ha clients que demanaven carn per a fer els galets farcits. També ha estat sol·licitat és el pollastre, en totes les seves variants.

Majoritàriament els plats dels àpats de Nadal són de carn, però també n’hi ha de peix, com per exemple el bacallà, el llobarro, els llagostins o les angules. Els peixos més demanats, segons els peixaters ,són el lluç, el rap i el llenguado. Els preus han pujat entre un 10 i un 20 % respecte a fa un mes. Les festes de Nadal ja són aquí i com els productes estan més sol·licitats, automàticament, el preu puja.