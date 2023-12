El consum d'energia s'incrementa un 2% al novembre

Respecte de les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, el consum va ser de 554.838,1 MWh, el que suposa un decrement del 2% respecte del mateix període anterior. D'aquest consum, 448.141,3 MWh van ser importats, el que reflecteix una variació interanual negativa del 2,9%, mentre que 106.722,8 MWh van ser produïts al país, un 2,2% més respecte del mateix període anterior. Consum d'energia en TEP / D'altra banda, el consum d'energia al país durant el mes de novembre expressat en TEP va ser de 16.363,3, el que representa una variació percentual positiva del 8,1% respecte del novembre del 2022. De gener a novembre d'aquest any, el consum en TEP va ser de 175.688,9, és a dir, un 0,3% més respecte del mateix període de l'any passat, i pel que fa a les dades acumulades dels darrers 12 mesos, el consum va ser de 194.846,9 TEP, un 1,9% menys que el novembre del 2022. Consum per activitat econòmica / A l'últim, des d'Estadística es va assenyalar que el consum d'energia elèctrica dels clients de FEDA durant el mes de novembre va ser de 31.244,8 MWh, un 2,1% més que al novembre de l'any anterior. Segons l'activitat econòmica, els sectors que van presentar una variació positiva destacable van ser el de la construcció i annexos (60,4%), altres serveis (10,2%) i usos domèstics (5,4%). Amb variacions negatives van destacar les estacions d'esquí (11,6%) i l'enllumenat públic (8%).

Pel que fa a les dades acumulades de gener a novembre d'aquest any, el consum va ser de 493.796 MWh, el que representa un decrement de l'1,8% respecte del mateix període de l'any anterior. D'aquest consum, 393.467,2 MWh van ser importats, un 3,1% menys respecte del mateix període anterior, mentre que 100.354,8 MWh van ser produïts al país, un 3,9% més respecte dels primers 11 mesos del 2022.

El consum total d'energia al país durant el mes de novembre va ser de 47.951 MWh, una dada que suposa una variació positiva del 2% respecte del mateix mes de l'any passat. Quant a la importació d'energia, tal com va publicar ahir el Departament d'Estadística, les dades de novembre, amb 37.797 MWh, van mostrar un decrement del 6,4% respecte del mateix mes del 2022. Per contra, l'energia produïda a Andorra va presentar una variació interanual positiva d'un 53,5%.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació