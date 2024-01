Espot encara confia en la continuïtat del laboratori P3

El cap de Govern, Xavier Espot, va fer unes declaracions d’ahir en referència a l’afer del projecte del laboratori P3 de Grifols amb relació a les informacions extretes de l’anàlisis del fons baixista, Gotham City, en què s’explica que Grifols estaria maquillant els seus comptes per tal d’amagar el deute que manté la multinacional farmacèutica. Tot i així, el cap de Govern va estipular que «independentment d’aquests fets, que jo desconec si poden ser o no certs, no tinc cap indici per a pensar que el projecte del centre de recerca en immunologia a Ordino estigui en perill».

Així mateix, la nova cònsol major d’Ordino, la demòcrata Maria del Mar Coma, va fer també unes declaracions per a RTVA per separat on va exigir a l’empresa farmacèutica «que ens diguin si es continuen interessant o no» en establir-se a Ordino, a causa dels múltiples canvis de directives que ha fet l’entitat en els darrers temps i que podrien haver provocat un canvi de preferències per part de la companyia. La cònsol considera que «necessitem una comunicació important sobre què vol fer Grifols i què vol deixar de fer. Això s’ha de comunicar a la societat», assenyalant que ni l’empresa ni l’Executiu han fet públics gaires detalls del projecte, segons RTVA.