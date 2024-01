Els allotjaments i dietes per als pacients incrementen un 50%

En una nova sessió del Consell de Ministres, el Govern ha donat per aprovat avui l’increment d’un 50% de les tarifes dels ajuts d’allotjament i dietes per als pacients i els seus acompanyants. Tal com ha declarat la ministra de Salut, Helena Mas, el creixement percentual respon al fet «de garantir i millorar l’acompanyament dels pacients, adaptant les prestacions a l’augment del cost de vida que hi ha actualment».

D’aquesta manera, i després de quatre anys de vigència, s’ha decidit redactar un nou reglament que actualitza les tarifes actuals. Així doncs, l’allotjament diari del pacient quan no hi ha ingrés o de l’acompanyant en cas d’ingrés del pacient passa de 42,84 a 64,25 euros, mentre que aquella tarifa que contempla l’allotjament diari del pacient i l’acompanyant, si escau, quan no hi ha ingrés (tarifa per a dues persones) augmenta de 64,26 a 96,40 euros. Finalment, i pel que fa als àpats i altres despeses del pacient o l’acompanyant quan no hi ha pernoctació (complement diari per persona), passa de 16,06 a 24,10 euros. Cal destacar, però, que les prestacions referents al desplaçament s’han mantingut a les ja vigents, revisades el març del 2023 amb un increment del 4,8%, el que es traduiria en uns 217 euros per a Barcelona i uns 249 per a Tolosa.

En línia amb aquesta situació, Mas també ha indicat que, dins del nou Reglament, s’ha definit encara més el concepte de l’acompanyant: «Aquest no és només qui acompanya al pacient en el malestar físic, sinó també en la necessitat psicoemocional, ja que el seu suport també és necessari en el moment del diagnòstic de malalties greus o complexes».

Augment dels ingressos pels virus respiratoris

L’alta circulació dels virus respiratoris en les darreres setmanes ha sigut també un dels altres eixos vertebradors de la intervenció de Mas, la qual ha afirmat que «l’ocupació hospitalària és alta, però no ens sorprèn perquè respon a la temporada d’hivern actual». La titular de la cartera de Salut ha volgut aclarir, a més, que a l’atenció primària hi ha actualment «un gran impacte» precisament per aquesta circulació, però no es podria arribar a afirmar «que es tractés d’una saturació». Sobre la derivació inversa, la ministra ha esmentat que es tracta d’una mesura que s’emmarcava en un conjunt per reduir l’impacte a les urgències, duent-se a terme «sense dificultats i sense constar cap incidència».

La mascareta no serà obligatòria

L’obligatorietat de l’ús de la mascareta al servei d’urgències i d’hospitalització, així com a l’UCI, es continua mantenint a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. La mesura es va implementar a finals del passat novembre, moment en què des del ministeri encapçalat per Mas es van comunicar una sèrie de mesures preventives per als centres sanitaris i sociosanitaris durant la temporada de circulació de virus respiratoris, amb l’objectiu de reduir la transmissió d’aquests. Així i tot, la voluntat per part de l’Executiu és que la mascareta no sigui obligatòria per al moment.