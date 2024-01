El 2023 tanca amb un Índex de Preus de Consum del 4,6%

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu del Govern, Guillem Casal, ha deixat constància de nou sobre la variació percentual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) del 2023, fixat en un 4,6%. A més, segons ha declarat, «el salari mínim interprofessional s’apujarà gairebé dos punts i mig percentuals per sobre aquest índex, establint-se en un 7% i 1.376,27 euros».

Tanmateix, el portaveu ha informat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que ja ha entrat a tràmit parlamentari un Projecte de Llei per regular els salaris situats entre el salari mínim i el mitjà d’acord amb l’IPC. Aquest últim ronda actualment els 2.400 euros, tenint així l’Executiu la voluntat de «regular els salaris més enllà del salari mínim, amb l’objectiu de mantenir el poder adquisitiu dels ciutadans després que la patronal i els sindicats no arribessin a un consens ampli».

A més, aquest Projecte de Llei també contempla una disposició final que inclou que el Govern, en un termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor de la futura llei, pugui presentar davant la Comissió Legislativa d’Economia «un estudi de propostes per enfortir els mecanismes de diàleg i evitar que any rere any ens trobem en aquesta situació , així com trobar un clima de treball entenedor entorn la patronal i els sindicats».

Així i tot, Casal s'ha mostrat esperançador dins d’aquesta qüestió, tot i que reconeixent que l’acord no ha sigut possible abans de finalitzar el 2023: «No hem pogut trobar un acord, però sí que hem avançat en aquest sentit perquè ambdues entitats van presentar propostes i van fer diverses reunions per arribar a aquesta entesa».

S’obre la concessió dels ajuts culturals

Amb la voluntat de professionalitzar el sector cultural, s'ha acordat l’obertura de la convocatòria per a la concessió de les subvencions culturals per a l’any 2024 per a les disciplines d’activitats literàries i ajut a la creació literària; arts escèniques; arts visuals; cultura popular i tradicional; projectes culturals impulsats per mitjans de comunicació; projectes editorials; promoció exterior de les arts escèniques i visuals, i per a la traducció a llengües estrangeres d’obres litèraries o de pensament andorranes. La partida pressupostària prevista és de 200.000 euros.

Nova regulació sobre els concursos

El Consell de Ministres ha donat per aprovat també el nou reglament de les llicències de classe E, amb l’intenció de simplificar la tramitació de les peticions per part de les empreses per celebrar sortejos propis. El text permetrà a les entitats que duguin a terme concursos amb intervenció d’atzar, rifes, participacions de loteria i les loteries de promoció o publicitàries, efectuar d’una forma més àgil els tràmits pertinents davant del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) per celebrar aquests sortejos. També queda limitada una única llicència per operador.