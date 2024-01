Jordi Alcobé, nou president de la comissió d'Urbanisme i Sostenibilitat

El Comú de Canillo ha aprovat aquest matí els nous òrgans de funcionament per al nou mandat 2024-2027. La Junta de Govern estarà integrada pels 10 membres de l'equip comunal. El cònsol major, Jordi Alcobé, serà alhora el president de la comissió d'Urbanisme i Sostenibilitat. Sílvia Mandicó liderarà la comissió de Benestar Social, mentre que Miquel Casal encapçalarà la de Gestió d'Infraestructures i Via Pública. Al seu torn, Coia Torres presidirà la comissió de Participació ciutadana, Comunicació i Innovació, i Sebastià Plaza ho farà a la d'Obres i Embelliment, així com a la comissió d'Agricultura, Patrimoni Natural i Energies Renovables. Per la seva part, Laura Riba dirigirà Infància, Joventut i Esports, i Àlex Kinchella coordinarà la comissió de Promoció Turística i Comercial. Cultura i Tradicions serà liderada per Cristel Torres, i Joan Antoni Rodríguez estarà al capdavant de Finances, Tràmits i Sistemes d'Informació. Finalment, com a secretària general, Meritxell Moya repeteix en el càrrec, mentre que Andrea Solano ha jurat com a nova interventora.

La sessió d'avui també ha permès aprovar diferents nomenaments. En concret, tres membres i càrrecs del consell d'Administració de SETAP365: Alcobé com a vicepresident de la societat, i Marc Casal i Josep Mandicó com a consellers. D’altra banda, també s’han aprovat els membres de la comissió de seguiment d’ENSISA representants del Comú (Jordi Alcobé, Marc Casal, Daniel Mateu, Xavier Coll i Marc Casal Mir).

En la mateixa línia, s'han configurat els càrrecs representants de la corporació comunal del Consell d'Administració del Palau de Gel, amb Alcobé i Kinchella com a president i vicepresident, respectivament. Complementen la representació al complex lúdic i cultural Laura Riba com a secretària del consell, i Sabrina Riba, Felipe Augusto Gallardo, Cristina Areny i M. Àngels Fernández com a vocals.

Els cònsols de Canillo han destacat la incorporació de la comissió de nova creació de Participació Ciutadana, Comunicació i Innovació que encapçalarà Coia Torres, la qual té com a objectiu establir una vinculació estreta amb la ciutadania així com fomentar la transparència i la participació ciutadana.