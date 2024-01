El PS vol invertir en un centre d’atenció per a la salut mental

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata vol destinar l’import del multifuncional a un centre d’atenció a diferents condicions cròniques de salut mental. Així ho va explicar ahir el president del grup, Pere Baró, al presentar les 21 esmenes al Projecte de llei del pressupost de l’exercici del 2024. Així, el projecte de llei inverteix 33.940.000 euros a la construcció del recinte multifuncional en partides plurianuals per al 2025, 2026 i 2027, en què també es vol dotar 16 milions d’euros al projecte de l’Edifici per patologies cròniques mentals.

Des del PS creuen que aquest és un projecte urgent degut a l’augment de casos que hi ha de persones amb problemes de salut mental: «Estem en un moment en el qual la salut mental és molt important, i hi ha molts casos de joves i adults amb problemes», detallava Baró. La consellera del grup parlamentari, Judith Salazar, també va posar el seu granet de sorra respecte a aquest tema: «No n’hi ha prou amb els recursos que es destinin, la situació s’anirà complicant cada vegada més», afegint que «per a nosaltres és més important les persones que un projecte multifuncional».

Habitatge / D’altra banda, els socialdemòcrates proposen afegir un nou article al Pressupost per al 2024, on constin propostes de Resolució que van presentar durant el debat monogràfic, aprovades com la creació del Fons de l’Habitatge de protecció pública de preu assequible, l’ampliació del parc públic, a més d’establir una nova convocatòria d’ajuts per a l’habitatge. I és que la consellera del grup parlamentari, Susanna Vela, afegia que el canvi de tarannà respecte a l’habitatge en el Consell General ha sigut perquè «hem tingut dues manifestacions recentment força nodrides, i això és evidència del que nosaltres fa temps que estàvem dient», i va afegir que «demanem fer polítiques públiques amb certa antelació».

Pensions / El grup parlamentari socialdemòcrata vol donar prioritat a les pensions. Així, consideren que les retribucions que es perceben per viduïtat no poden estar subjectes a l’edat del cònjugue supervivent, sinó a la cotització de la persona difunta. De fet, Salazar va recordar que «eliminar aquesta discriminació és una de les recomanacions de la CEDAW fixades a l’estudi ‘Observacions finals sobre el quart informe periòdic d’Andorra’. També destaquen des del PS que les pensions d’invalidesa han de tornar al seu càlcul, basat en el salari global mensual mitjà dels darrers dos mesos treballats abans del fet causant.