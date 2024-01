Jordina Bringué jura el càrrec com a consellera del Comú d’Ordino

Ahir es va celebrar la primera sessió del Consell de Comú del nou mandat (2024-2027) i de l’any en la qual tots els càrrecs van estar presents. La consellera de la minoria, Jordina Bringué, va jurar el càrrec, ja que el dia del jurament no va poder assistir. Durant la sessió es va aprovar la nova Junta de Govern, que integrarà la nova majoria formada per vuit consellers, es van designar les diferents comissions i els seus titulars, i es va fer el jurament de l’interventor comunal, Joan Anglada. La cònsol major, Maria del Mar Coma, va expressar la voluntat de posar-se a treballar immediatament en el pressupost que s’espera aprovar durant el primer trimestre de l’any. Una de les novetats més destacades, és la creació de la conselleria de participació i associacionisme per donar més veu i implicar a la ciutadania.

Pel que fa a la composició de les comissions permanents i les presidències, destaquen la rellevància que tindrà Obres, Urbanisme i Cadastre, presidida per Maria del Mar Coma amb el cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu, com a vicepresident. Betriu tornarà a repetir la comissió d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, que tornarà a estar al capdavant, un altre dels pilars on es basarà la gestió comunal dels pròxims quatre anys.

En la sessió d’ahir es van designar les diferents comissions i els titulars que formen cadascuna

La comissió d’Obres, Urbanisme i Cadastre està formada per Coma com a presidenta, Betriu com a vicepresident, i Àlex Gaspà, Ludovic Albós, Monica Armengol i Enric Dolsa com a vocals. Gaspà també és el president de la comissió de Manteniment i Serveis, Betriu com a vicepresident i M. Cristina Montolio, Jordi Serracanta i Dolsa com a vocals. Pel que fa a la comissió de Circulació, Betriu és el president, acompanyat de Gaspà com a vicepresident i Serracanta, Coma i Dolsa com a vocals. Armengol encapçala la comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Meritxell Rabadà és la vicepresidenta i com a vocals l’acompanyen Coma, Montolio i Jordina Bringué. La comissió d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat està presidida per Betriu, Gaspà com a vicepresident i com a vocals, Albós, Coma i Dolsa. A la comissió de Turisme, Dinamització i Esports el president és Serracanta, Rabadà com a vicepresident i Albós, Armengol i Bringué com a vocals. Finalment, la comissió de Finances i Pressupost té com a presidenta a Albós, Coma com a vicepresidenta i com a vocals Serracanta, Betriu i Dolsa.

«El que jo no entenc és perquè ens aferrem d’aquesta manera a Grifols»

En les declaracions posteriors a la sessió del Consell de Comú d’Ordino, el conseller de la minoria, Enric Dolsa, va ser preguntar per les últimes notícies que han sortit sobre Grifols. Aquest és un tema que des de fa uns dies, tothom en parla, «excepte el cap de Govern que encara pensa que no és així. Però, potser és que té una informació privilegiada que els altres mitjans no tenen», va comentar Dolsa. El que realment no entén el conseller de la minoria «és perquè ens aferrem d’aquesta manera a Grifols, hi ha coses que la gent en general no coneix i jo, particularment, tampoc», va detallar Dolsa. «Nosaltres estem en contra del projecte, però no de Grifols», va concretar el conseller de la minoria. Però el que sí que està clar, tal com va expressar Dolsa, és que en aquest moment, «els que no volem Grifols ni Laboratori P3, això ens beneficia». De fet, en aquest moment, Dolsa té entrat el procés de súplica al Tribunal Constitucional, perquè segons sembla «no estic legitimat per res» i en quant el Constitucional li doni la resposta, ho portarà a Estrasburg. «Perquè jo continuo pensant i els advocats de fora d’aquí també, que el contracte que es va firmar amb Grifols i el Govern, en aquell moment no es podia firmar perquè contradeia tres lleis i a altres coses», va compartir Dolsa. L’Executiu en aquell moment, de pressa i corrents, va demanar al Consell General que es canviessin les tres lleis i es van canviar. En aquell moment no era possible fer-ho i Dolsa va deixar clar que aquesta és la qüestió que sempre ha reclamat, però «que cap tribunal ha volgut entrar en el fons de la qüestió». Respecte a aquest tema, la cònsol major, Maria del Mar Coma, va expressar que «s’ha de molt prudent amb el que està passant».