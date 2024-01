Rabadà pretén donar protagonisme a les activitats culturals i la col·laboració de la ciutadania

El nou equip comunal d'Ordino va jurar càrrec fa un parell de setmanes. Entre les novetats del mandat hi ha la conselleria de Comunicació, Sistemes d'Informació, Participació Ciutadana i Associacionisme encapçalada per Meritxell Rabadà.



La consellera ha volgut aclarir que en la legislatura anterior sí que s'executaven activitats de participació ciutadana, però l'objectiu és centralitzar totes les tasques de les entitats en una conselleria, ja que Ordino "té un teixit associatiu molt actiu" i que aquestes entitats "són els motors de la parròquia", segons informa l'ANA.



A més, Rabadà insisteix en el fet que "hem de donar-li més protagonisme" i que cal "enfortir les activitats que ja es fan i donar suport a totes les noves que es vulguin fer, i d'alguna manera intentar també fer col·laborar més a la ciutadania" amb la seva participació. També ha accentuat que la conselleria recull la "Comunicació, Sistemes d'Informació, Participació Ciutadana i Associacionisme" que pretén apropar i facilitar la relació entre la ciutadania i l'administració.



Amb tot, les paraules de Rabadà s'han desenvolupat a la cantada de nadales amb la Coral Casamanya, activitat de cloenda del programa de Nadal d'Ordino que va començar el passat 6 desembre, en la que també ha assistit la cònsol major de la parròquia, Maria del Mar Coma. Fins llavors s'han dut a terme quasi una cinquantena d'activitats, entre elles la cursa benèfica 'La Llufa' i l'ossa d'Ordino. La consellera, com a ciutadana, ha qualificat el programa com a "molt ric" per a l'àmbit social i cultural per a la parròquia.