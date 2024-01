El bus parroquial de Sant Julià de Lòria rebaixa el preu al 50%

El bus parroquial de Sant Julià de Lòria disminueix el preu de tres euros a 1,5 euros. Així es va aprovar ahir per unanimitat en el primer Consell de Comú celebrat aquest any a la parròquia. El conseller de finances de la parròquia, Joan Malea, també va recordar que els residents tenen el bus gratuït amb la targeta d’abonament. Per aquesta qüestió, el conseller i líder de l’oposició, Josep Majoral, va recordar que «té poca importància». També va explicar que «volem fer una oposició constructiva, tot i que deixarem els 100 dies de marge que tothom espera».

D’altra banda, també es van aprovar l’ordinació tributària, la de preus públics i el calendari fiscal per a enguany, apujant els preus d’acord amb l’IPC, és a dir, un 4,6%. També es va actualitzar el preu per la taxa d’abonament dels animals de companyia, en el que la responsabilitat cau en les persones físiques o jurídiques propietaris de l’animal.

El Comú, a més, va facilitar els resultats de la liquidació del pressupost del tercer trimestre del 2024, que presenta un resultat positiu d’un total d’1.469.739 euros.

D’altra banda, també es van aprovar noves conselleries com la de Serveis Generals, en què treballarà Gerard Martínez, o la d’Esports, encapçalada per Marc Ferré.