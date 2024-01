L’objectiu del PS el 2024 implica ampliar la base jove del partit

El Partit Socialdemòcrata (PS) va convocar ahir als mitjans de comunicació per a explicar les seves prioritats i objectius per aquest any 2024. El líder del partit, Pere Baró, acompanyat pel conseller comunal de Consens a Escaldes-Engordany, David Pérez, la primera secretària, Marta Pujol, i la secretària d’organització, Maria Nazzaro, van explicar que enguany el PS vol eixamplar la seva base jove, tractant d’apropar-se amb reunions i trobades amb el col·lectiu de les diferents parròquies i l’organització de diferents actes en clau jove, a més d’acompanyar aquest acostament amb un seguiment de l’Acord de Joventut que està en marxa des de la legislatura anterior. Des de la perspectiva de la directiva socialdemòcrata, es vol augmentar la qualitat de la implicació dels afiliats al partit més que la quantitat d’aquests. Per aquest motiu, el PS vols posar als joves en el centre de la taula i tractar d’exposar el seu projecte perquè s’hi sumin joves que estiguin convençuts amb la línia a continuar socialdemòcrata, basant-se en un projecte que consideren engrescador, a més d’estar acompanyat per un bagatge històric de pes. Segons va estipular la secretària d’organització, «volem donar més importància a la qualitat que en la qualitat del creixement del partit», i veuen en el col·lectiu jove persones que podrien sentir-se motivats pel seu projecte. Així mateix, els socialdemòcrates posaran en marxa la iniciativa ‘PS Obert’, en què els ciutadans podran accedir més directament als membres del partit per tal d’explicar els seus casos concrets o fer-los propostes per compartir possibles solucions i perspectives respecte als problemes de la població.

Acord d’Associació / El PS va anunciar ahir la propera obertura d’un espai dins de la seva pàgina web que permetrà als internautes fer preguntes de forma anònima sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea, en què el PS forma part del pacte d’Estat entorn d’aquesta qüestió, a més de publicar les respostes a les preguntes de la ciutadania de forma pública a les seves xarxes socials. Qüestionat sobre la valoració socialdemòcrata sobre el final de les negociacions de les grans línies polítiques de l’Acord, el líder socialdemòcrata va afirmar que, tot i que les matèries d’aquest pacte les porta la consellera general Judith Salazar, va afirmar que la formació es mostra satisfeta amb els resultats recaptats fins ara. Baró va afirmar que s’havien respectat les tres línies vermelles del partit respecte a aquest afer que eren la celebració d’un referèndum vinculant, l’aplicació de la pedagogia per tractar d’explicar el contingut de l’Acord a la ciutadania i l’elaboració d’estudis d’avantatges i inconvenients, que veuran la llum en els pròxims mesos gràcies a l’Àrea de Recerca+Innovació. Baró considera que «pot ser un bon Acord» i «esperem que surti un sí» al referèndum. Tot i així, el líder socialdemòcrata va fer èmfasis a dir que «no creiem en el llenguatge de la por, s’ha de fer pedagogia», explicant que és necessari no transmetre un missatge que espanti les persones en cas que guanyi el ‘no’ al referèndum.