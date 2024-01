Penalització amb l’impost de propietat per a tots els pisos buits

En la sessió celebrada ahir, el Consell de Comú de la Massana va aprovar l’actualització del gravamen, el qual passa de 0,60 euros el metre quadrat a situarse en 2,80 euros i amb una bonificació del 70% per a aquells immobles destinats a residència principal i activitats comercials. D’altra banda, les activitats agrícoles i ramaderes comptaran amb una bonificació al 100%.

«Amb aquest increment del gravamen als pisos buits i segones residències, volem donar continuïtat a la política iniciada la legislatura passada per incorporar al mercat pisos a lloguer assequible», va indicar el conseller de Finances, Agustí García, amb la intenció així de començar a dibuixar el mapa de l’habitatge a la parròquia amb aquest primer pas i poder tenir dades de la situació ben aviat. Precisament, davant de la problemàtica del cens parroquial, la cònsol major Eva Sansa va remarcar que «hi ha molta gent que no està censada i està ocupant un pis. Pensem que aquesta serà una manera d’incentivar que regularitzin la seva situació a la parròquia».

En aquesta línia, i amb la voluntat de mostrar com afectarà aquesta aprovació, Garcia va posar l’exemple d’un pis de 100 metres quadrats al qual se li aplicava fins ara un impost de 68 euros anuals. D’aquesta manera, amb la mesura aprovada, l’import a pagar passarà a ser de 84 euros si és un pis habitat, mentre que, en cas de ser un pis buit o una segona residència, l’import s’incrementarà fins els 280 euros anuals. «Consensuarem amb la minoria possibles projectes per guanyar habitatges a preu assequible», va afirmar Sansa, la qual també va apuntar que des de la corporativa es troben actualment en contacte amb l’Institut Nacional de l’Habitatge. Els dos consellers de la minoria, Guillem Forné i Laura Bragança, es van interessar per saber si la bonificació s’aplicaria a tots els propietaris de pisos de lloguer, independentment del preu al qual el lloguin.

A més, també augmenta en un 4,50% l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals. Queda exempte la gestió d’habitatges d’ús turístic, la qual s’ha establert en 14 euros el metre quadrat, així com l’explotació d’habitatges d’ús turístic, establerta en sis euros el metre quadrat.

Durant la sessió també es va aprovar la creació de les 11 comissions del Comú i es va anomenar la nova secretària general de la corporativa.