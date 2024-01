Patricia Silvestre Gracia jura com a nova fiscal adjunta de primer grau

Ahir va jurar el càrrec la nova fiscal adjunta de primer grau del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Patricia Silvestre Gracia. La nova fiscal adjunta és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), Màster en Dret en l’empresa i els negocis i amb un postgrau en dret andorrà per la Universitat d’Andorra (UdA). El setembre del 2019 va començar com a secretària judicial a la Batllia i, des del gener de 2023, ha exercit com a fiscal adjunta en pràctiques fins ara. Anteriorment havia exercit l’advocacia en un bufet del país, sent la seva especialitat el dret mercantil, financer i bancari.

El president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, va nomenar a Silvestre com a nova fiscal adjunta i, en declaracions posteriors a la premsa, va mostrar-se satisfet de la nova incorporació jove a la fiscalia declarant que «la joventut és la que agafa una mica les regnes de l’administració de la Justícia. La gent gran ens va deixant i n’hi ha que es jubilaran els pròxims mesos, hi ha altres que ens deixaran, i per tant el que és lògic és que hi hagi gent jove». Actualment, Rossell considera que l’administració de la fiscalia «no necessita més» membres amb la nova adquisició de Silvestre, que suposa la culminació del «pla de xoc» que es va elaborar per tal de condimentar el plantell administratiu, segons va esmentar Rossell.

Qüestionat per si s’estan elaborant formacions dins de l’àmbit judicial en casos de gènere, tal com recomanen a Andorra alguns organismes internacionals com el Comitè per a l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació envers la Dona (CEDAW) de Nacions Unides, la institució va afirmar que ja s’estan duent a terme accions en aquest sentit i pròximament es farà públic la posada en marxa de formacions especialitzades en casos de gènere.