Oberta la convocatòria per a les subvencions socials

L’Executiu va aprovar ahir en el Consell de Ministres, a sol·licitud de la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre que duen a terme projectes o activitats de l’àmbit social. L’objectiu és finançar programes o actuacions en l’àmbit dels serveis socials dins del territori andorrà, especialment en l’actuació de la infància i l’adolescència, les persones amb discapacitat, la gent gran, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i d’altres situacions que produeixin un benefici social. El plec de bases es pot descarregar de forma gratuïta a la pàgina web del Servei de Tràmits, o recollir-lo en paper al mateix servei central. El lliurament de les sol·licituds s’ha de dur a terme al Servei de Tràmits i la data límit de presentació és el 7 de març d’aquest any en horari d’atenció al públic.

Per El Periòdic

