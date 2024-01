Cockx presenta les prioritats de la presidència del Consell de la UE

Durant la inauguració de l’exposició, també va tenir lloc l’actuació musical de la pianista belga Eliane Reyes, qui ha estat nominada tres vegades als Premis Internacionals de Música Clàssica i va ser guardonada amb les ‘Octaves’ de música a Bèlgica per tota la seva carrera professional.

Cal recordar que aquest 2024 se celebren 30 anys de relacions entre Andorra i Bèlgica i, per commemorar l’efemèride, el Ministeri d’Afers Exteriors, l’Ambaixada i el Consolat del Regne de Bèlgica a Andorra han impulsat una exposició que es pot veure al Centre Cultural de la Llacuna d’Andorra la Vella. La mostra, que es va inaugurar aquest dijous a les 19.30 hores sota el títol Belgique en BD, captura la diversitat i la creativitat de l’art belga contemporani del còmic. L’exposició es podrà visitar al Centre cultural del 18 al 26 de gener.

La presentació de les prioritats per part del país que ostenta la presidència és un esdeveniment que es duu a terme des del primer semestre del 2021, moment en què Portugal va assumir el càrrec. El seu objectiu és acostar la Unió Europea als actors polítics i econòmics d’Andorra, alhora que facilitar la comprensió de les especificitats andorranes al país que presideix el Consell, sobretot en un moment tan rellevant com l’actual en el procés d’associació a la UE.

L’ambaixador de Bèlgica a Andorra, Geert Cockx, va presentar ahir les prioritats de la presidència belga del Consell de la Unió Europea davant de les autoritats i teixit econòmic i social del país. Amb ell van comparèixer la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba. Durant la conferència, Cockx va apuntar que serà sota la presidència del seu país que tindran lloc els treballs de redacció final, de revisió i de traducció del text de l’Acord d’associació entre la UE, Andorra i San Marino. Un missatge que l’ambaixador també va traslladar durant la trobada que va mantenir amb el cap de Govern, Xavier Espot.

Per El Periòdic

