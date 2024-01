Pujol i Agudo demanen una comissió d’habitatge al Comú

La minoria comunal d’Avançem al Comú d’Encamp, encapçalada per la consellera, Marta Pujol, i el conseller, Josep Lluís Agudo, van reclamar ahir a la majoria comunal la creació d’un Departament d’Habitatge, motiu pel qual han votat en contra de la constitució i la composició de les comissions. Pujol va recordar que el principal problema a Encamp i el Pas de la Casa, així com al país, és l’accés a l’habitatge i lamenta que el nou comú de Laura Mas tingui una conselleria més que l’anterior mandat i que aquesta no estigui dedicada a aquesta qüestió. Pujol va estipular que «la manca d’habitatge a preus assequibles és la preocupació principal de la població en aquests moments i nosaltres tenim molt clar que cal respondre-hi amb la màxima implicació de totes les administracions, perquè amb voluntat política es poden fer moltes coses des del Comú». A la sessió de comú, Avancem va votar a favor de la posada en funcionament de l’activitat amb el nou equip com són la constitució de grups polítics, la Junta de Govern i la delegació de signatures, entre altres. Així mateix, s’han abstingut en els punts de cessament i nomenament de directors, càrrecs de confiança i de relació especial perquè «no tenim tota la informació dels criteris tècnics o polítics d’aquests cessaments i nomenaments».

Per últim, les conselleries es constituiran en 14 comissions informatives per estudiar, deliberar i formular propostes en l’àmbit d’actuació, formades per quatre consellers cadascuna d’elles i amb representació dels dos grups polítics que formen el comú d’Encamp: UP+DA+Independents i Avancem. Les comissions informatives del Comú encampadà s’estructuren d’acord amb les temàtiques de Circulació; Cultura, Infància i Joventut; Finances; Reactivació Econòmica; Esports; Infraestructures i Manteniment; Obres Públiques i Urbanisme; Administració; Sistemes d’Informació; Recursos Humans; Afers Socials i Gent gran; Turisme; Higiene, Medi Ambient i Agricultura i Delimitació de Terrenys i Camins Comunals.