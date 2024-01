Una desena de propostes per celebrar el Carnaval a Sant Julià

Entre el 9 i el 12 de febrer, Sant Julià de Lòria s'endinsarà en la disbauxa del Carnaval. Com és tradicional, el tret de sortida a les activitats el donarà la cercavila amb els alumnes de les escoles andorrana i francesa que enguany comptarà amb l'animació de les batucades 'Maracuyà' i 'Batucando NO Ar' i a la qual participen al voltant de 600 persones.



Durant els dies de Carnaval hi haurà diferents activitats tant per a grans com per petits. Des d'un espai de maquillatge en família, fins al tradicional pregó d'obertura i penjada del Carnestoltes que, com a novetat, es complementa amb jocs tradicionals a la plaça de la Germandat, passant per un espectacle d'animació infantil i la despenjada, judici i cremada del Carnestoltes que clourà les activitats.



El plat fort de la celebració serà la Gran Rua, diumenge 11 a la tarda, amb la desfilada de carrosses i comparses i el concurs. Com marca la tradició, comptarà amb la desfilada també de la Bruixa Tecla i de les comparses lauredianes: els Bruixots, els Dimonis, els Ninotaires, els Porrers i els Marratxins. Aquests darrers, uns capgrossos molt divertits i peculiars amb el tradicional barret de la Marratxa, s'incorporen al Carnaval després que l'any passat hi participessin per celebrar els 60 anys de creació de l'Esbart Laurèdia.



En paral·lel a les activitats tradicionals, se n'han organitzat d'altres que completen la programació del Carnaval 2024, com un taller de disfresses tradicionals lauredianes, propostes per als joves organitzades per Laurèdia Jove, les 'Art Vacances' per a infants d'entre 5 i 13 anys de l'Escola d'Art, les 'Bibliovacances' de Carnaval de la Biblioteca Comunal Universitària o un concurs de creació de màscares per a infants i adults emmarcat en l'exposició 'Darrere la màscara. Cultura, tradició i espectacle', que acollirà la sala Sergi Mas.