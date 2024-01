Temps era temps...1993' arriba a Escaldes-Engordany el 3 de febrer

Temps era temps...1993' es el nom de la nova obra de teatre que acollirà Escaldes-Engordany a partir del pròxim dissabte 3 de febrer. La representació commemora els 30 anys de la Constitució del Principat d'Andorra i el seu objectiu és sintetitzar els més de 500 anys d'història de la transició andorrana en un llenguatge jove, accessible, familiar i, de vegades, una mica trapella. La funció tindrà lloc a la sala d'actes del comú a les 19.00 hores i la durada aproximada és de 40 minuts. 'Temps era temps... 1993' és una producció de la Jove Companyia Nacional d'Andorra i el Consell General d'Andorra, amb la col·laboració de la Fundació ONCA. Es tracta d’una obra teatral amb música en directe. El text i la direcció són a càrrec de Juanma Casero i Irina Robles, i l’elenc està format per Lua Roca, Aina Sánchez, Joan Ribó, Toni Zamora, Kic Barroc. L’entrada és gratuïta i es pot adquirir a partir d'aquest dimarts a 4tickets, a l’oficina de Turisme d’Escaldes- Engordany o al web del Comú. L'espectacle està recomanat per a un públic major de vuit anys.

Per El Periòdic

