Andorra, 5è país del món més paritari en l'àmbit parlamentari

El Principat d'Andorra s'ha situat com el cinquè país del món pel que fa a la igualtat entre dones i homes en l'àmbit parlamentari. Segons les dades corresponents al 2024 fetes públiques aquest dijous per Nacions Unides, el país compta amb una taxa de paritat al parlament del 50% i només es troben per davant països com Mèxic (50,4%), Nicaragua (53,9%), Cuba (55,7%) i Ruanda (61,3%). Això suposa, a més, que Andorra està al capdavant en igualtat entre els països anomenats desenvolupats. Es tracta, per tant, de la mateixa paritat que s'aplica al Govern.



El rànquing fet públic per Nacions Unides mostra una evolució dels països amb més dones als parlaments en el període comprès entre el gener del 1999 i el gener del 2024. En aquest sentit, cal destacar que Andorra no apareix com a referent fins a l'any 2014, quan va arribar a col·locar-se en les primeres posicions, tot i que va tornar a baixar de forma considerable el 2019. En l'escala d'aquest 2024, que posa el focus en els 15 països amb més paritat en els seus parlaments, es pot veure com no hi ha la representació d'Espanya ni de França.