Una modificació de la Llei de transparència, l'aposta de Concòrdia

En la roda de premsa que ha tingut lloc aquest matí per part del grup parlamentari de Concòrdia, el conseller general Jordi Casadevall ha fet referència a la proposta de creació de la comissió d'investigació de les pensions de la CASS, presentada juntament amb el grup socialdemòcrata i el conseller no adscrit, Víctor Pintos. Segons Casadevall, hi ha diversos aspectes clau a l'hora d'enfocar el procediment, passant el primer d'ells per una proposició de modificació de la Llei de transparència que hi ha actualment vigent. "Tenir accés a tota aquella informació que tingui a veure amb qüestions legislatives o tractats internacionals és un dret que tenim tots els consellers generals", ha afirmat. Un afer que guarda relació directa amb la informació relativa a l'Acord d'associació amb la UE, de la qual el grup parlamentari ha esmentat no comptar amb les actualitzacions pertinents.

En aquesta línia, Casadevall ha posat en valor que una modificació del Reglament del Consell General permetria que es pogués estructurar la comissió del mateix mode que la van proposar ells, disposant així "d'una major força en el si de la comissió, ja que en altres països aquesta sol ser presidida pels grups de l'oposició". Tanmateix, el conseller general ha emfatitzat el fet que la tramitació per part de Govern sobre les diverses informacions no ha de donar-se com una obligació, sinó com un pas necessari per així poder prendre una decisió meditada i consensuada: "Hauríem agraït haver tingut accés a l'informe, ja que sempre que el Govern compti amb informació en relació amb matèria legislativa ha d'haver-hi una comunicació".

Així i tot, i com a segon punt a destacar, el conseller general ha remarcat la importància d'entendre quin és el rol que la comissió ha de perseguir i que, alhora, es basa en tres objectius ben marcats: entendre què ha passat, per què ha passat i amb quines armes es compta perquè no torni a passar. Així i tot, el conseller general ha emfatitzat que "no hem de perdre de vista que la comissió té el rol de depurar responsabilitats polítiques i que, ara mateix, qui ha de prendre una decisió és el consell d'administració de la CASS".