Inspeccions a hotels i allotjaments per la declaració de la taxa turística

Quant a les disfuncions en el funcionament del ROAT, el ministre ha mostrat preocupació, ja que "l'ocupació hotelera i d'allotjaments turístics del mes de gener va ser propera al 90% i al ROAT els registres estaven a l'alçada del 40%". "Tenim un problema molt greu en aquest sentit i juntament amb el Ministeri d'Interior farem algunes inspeccions en alguns indrets per solucionar aquesta problemàtica", ha conclòs Torres.

En resposta a preguntes dels mitjans de comunicació després de la cerimònia d'obertura del 12è Congrés mundial de turisme de neu, muntanya i benestar, Torres ha destacat que "serem molt exigents perquè el perjudicat no és només el país, sinó també els establiments que fan bé la seva feina", i per això "augmentarem els controls i serem molt contundents"

El Ministeri de Finances, concretament l'Agència Tributària, juntament amb el Ministeri de Turisme tenen un curs una sèrie d'inspeccions a hotels i allotjaments turístics que no han fet cap tipus de declaració de la taxa turística o les han fet molt baixes. Així ho ha explicat aquest matí el titular de la cartera de Turisme i Comerç, Jordi Torres.

Per Alba Cladellas

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació