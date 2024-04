La FAC, present a la Copa Catalana Internacional de Santa Susanna

La representació andorrana la van formar Roger Turné i Nuno Gomes en categoria sub23, i Oriol Pi i Kilian Folguera en categoria elit, i la cursa a la comarca del Maresme els va servir per agafar ritme i perfilar la forma de cara a compromisos futurs. Així, Turné va finalitzar 14è en sub23 i Gomes 22è, mentre que a la classificació general van ser 34è i 51è respectivament. En categoria elit, Folguera va assolir la 20a plaça i Pi la 28a, i a la general, respectivament, van ser 31è i 48è.

La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) va participar el passat cap de setmana en la Copa Catalana Internacional de Santa Susanna, una competició d'alt nivell perquè molts dels corredors de la Copa del Món la van utilitzar com a darrer tram de preparació de cara a l'inici de les World Cup.

Per El Periòdic

