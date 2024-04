Els dos grans reptes de l’FC Andorra

Amb la victòria dilluns de l'Alcorcón contra el Racing de Santander (0-1), l'FC Andorra torna a dormir en places de descens. Ara, però, són els tricolor qui amb 35 punts (dos menys que els madrilenys) marquen l'estreta línia amb les quatre últimes posicions. De totes maneres, l'equip del Principat porta dues victòries amb la porteria a zero en dos partits sense Eder Sarabia a la banqueta, i el nou cos tècnic encapçalat per Ferran Costa està deixant molt bones sensacions.

El gran objectiu marcat pel club ja el sap tothom, la permanència, un “repte” que Costa vol assolir a tota costa (mai millor dit), i val a dir que a aquestes alçades del curs tots els equips, sobretot els de la zona baixa, s’hi juguen massa. No és per res que dels cinc darrers classificats a LaLiga Hypermotion només l’Albacete va perdre en la darrera jornada, i ho va fer plantant cara a l’Espanyol, que va haver de remuntar. La resta, van sumar tres punts. És per això que des del Mirandés (17è) fins al cuer, el Vila-real B (22è), només els separen quatre punts, i que la lluita per la permanència es preveu ben aferrissada.

Si ens centrem en el calendari de l’FC Andorra, de les vuit jornades que resten només es veuran les cares contra un rival directe en una d’elles, l’Albacete a principis de maig. Aquest diumenge a les 16.15 hores l’Eibar (3r) visita el Nacional i després l’equip viatja fins a Cornellà per jugar contra l’Espanyol (2n). Posteriorment està el Racing de Santander, l’esmentat l’Albacete, l’Sporting de Gijón, el Burgos, l’Oviedo i el Ferrol. Si s’obvia als castellanomanxecs, el pitjor classificat d’aquests és el Burgos, 11è.

Ara bé, i després d’aquesta fita de la salvació, si és que s’acaba assolint, hi ha un altre gran repte per al club tricolor: la plantilla. Hi ha un total de vuit jugadors, i sense comptar els cedits, que finalitzen contracte el pròxim 30 de juny. És el cas d’Iván Gil, que segons ha avançat La Provincia, mitjà canari, farà el salt a Primera Divisió de la mà de Las Palmas. La mateixa operació que va fer un tal Mika Mármol farà quasi un any, que ha acabat esdevenint un jugador clau en l’esquema de García Pimienta a la màxima categoria del futbol espanyol. Així, encara resta pels aires el futur de gairebé tota la defensa andorrana: Adrià Vilanova, Álex Pastor, Diego González, Diego Pampín i Martí Vilà acaben contracte, mentre que al mig del camp ho fan Gil, Rubén Bover i Jorge Pombo, sumant ja els vuit que acaben contracte.

D’altra banda, i si comptem a Álvaro Martín com a atacant, una vegada finalitzi la lliga només en quedaran quatre: l’esmentat Martín, Christos Almpanis, Álex Calvo i Pablo Moreno. Les puntes de llança del curs del conjunt pirenaic tornaran als seus respectius clubs després de la cessió. Són Julen Lobete, del Celta; Iker Benito, d’Osasuna; Jon Karrikaburu, de la Reial Societat; i Aurélien Shcheidler, del Bari italià.

Així doncs, l'executiva del club i sobretot el director esportiu, Jaume Nogués, hauran de començar a moure fitxa aviat, si és que no ho han fet ja, per a planificar el curs vinent, encara amb la incertesa de si jugaran o no al futbol professional.