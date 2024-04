Vicky Jiménez arrasa amb Iamachkine (6-2; 6-3)

Nou pas en el camí de Vicky Jiménez Kasintseva al W35k de Santa Margherita di Pula (Itàlia). En aquesta ocasió, ha sigut en la modalitat individual, en què ha acabat amb la peruana Anastasia Iamachkine (6-2; 6-3), contrincant a la qual ja es va enfrontar als dobles d'ahir. Els factors claus del matx han estat la força mental i la imposició en els punts decisius. Així doncs, en la següent ronda la tricolor es veurà les cares amb la italiana Deborah Chiesa (441 al rànquing WTA).

En la primera mànega, l'andorrana ha sortit amb tota la confiança i seguretat per poder arrasar amb la peruana. Així doncs, l'inici del partit ha estat molt igualat. Però, Jiménez confirmaria el primer 'break', per assolir un avantatge sòlid al seu torn de servei pel 3-1. La dinàmica es mantindria fins al 4-2, en què semblava que Iamachkine tornava a estar focalitzada després de tancar un joc al rest de 30-40, el qual Jiménez havia remuntat amb dos punts sense èxit. No obstant això, l'afer de l'andorrana era imparable i amb dues disputes consecutives al 'deuce', es donava per finalitzat el set inicial per 6-2.

La tenista de 23 anys veia cel obert amb el segon set. En conseqüència, ha pogut guanyar els dos primers serveis i posar-li les coses difícils a Jiménez a la restada, 2-2 al digital. La tricolor treia les forces, un cop més, per acabar amb un altre trencament al marcador personal (els que farien 4 de 6). I de nou, a assegurar el marcador al 4-2 amb el servei. Els últims jocs, però, no han estat tasca fàcil. En aquest sentit, Jiménez ha hagut de lluitar fins a sis punts per arribar a sumar el cinquè joc, tot just quan la peruana l'havia igualat el 40-15 a favor. Iamanchkine no es donava per acabada, apujava el tercer punt amb un fantàstic 15-40. Com no podia ser d'una altra manera, les dues hores de partit acabaven amb quatre 'set points' i dos iguals.

Cal recordar que la jugadora nacional també continua viva en el quadre de dobles, on fa parella amb Anastasia Abbagnato. Així doncs, competirà contra les segones caps de sèrie del torneig, la dupla formada per la croata Mariana Drazic i la finlandesa Laura Hietaranta, dia i hora encara per confirmar, informa l'ANA.