La calma després de la glòria

L'estada a Nicòsia es podia preveure positiva, però qui havia de dir als andorrans que la seva selecció de futbol sala acabaria fent història. Els de Talin Puyalto han passat amb bon joc i solvència (bé, i amb una mica d'èpica) i s'han classificat per a la 'Main Round' de l'Eurocopa. Que se'n diu poc. Si encara faltés afegir més mèrit, els tricolor ho han fet havent de disputar encara l'últim duel contra els amfitrions, qui també s'han classificat per a la cita europea. "És la primera vegada que s'aconsegueix passar una ronda principal d'un campionat d'Europa, en què ens enfrontarem ja, com a premi, a les seleccions més importants d'Europa", va dir ahir el seleccionador d'Andorra.

Puyalto no es va voler oblidar de la feina dels seus homes ni de tothom qui està i ha estat al darrere del futbol sala al país: "Felicitar a tots els jugadors per la seva feina, al cos tècnic i a tota la gent del Principat que ha treballat pel futbol sala, perquè sense la seva feina de fa molts anys això no hauria estat possible".

Pel que respecta al duel d'ahir contra Estònia, el tècnic va comentar que aquest va ser llarg i que "crec que la sort o el treball ens l'ha donat". Van voler arriscar de cinc, com també van fer els estonians, "i el matx ha tornat a caure del nostre costat, estem molt contents", va finalitzar l'andorrà.