L’APTA manté que els propietaris viuen amb “inseguretat jurídica”

Aquesta tarda, el president de l’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA), Josep Duró, i el secretari de l’APTA, Jordi Cerqueda, han convocat als mitjans a una roda de premsa, que ha tingut lloc a les instal·lacions de l’associació, per exposar, entre altres temes, la voluntat de convocar una trobada oberta a tots els propietaris del Principat, dins del marc de la seva assemblea anual, la qual està convocada per al pròxim dimarts 16 d’abril.

La cita, que tindrà lloc a la Sala de la Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella a les 18.45 hores, té com a objectiu donar a conèixer les implicacions de l’aplicació de determinats decrets llei que el Govern proposa en matèria d’habitatge. Unes repercussions i “falta de respecte d’alguns articles” que l’APTA ha trobat en una feina conjunta amb tres bufets d’advocats.

“El resultat d’una anàlisi que vam fer, va ser la comprovació d’uns articles que no respecten els decrets de protecció de la propietat privada”, ha exposat Duró, remarcant que “nosaltres (APTA) ens vam assessorar amb tres bufets d’advocats i vam analitzar els documents proposats des de Govern com a solució a l’habitatge. Per aquest motiu, volem reunir-nos amb tots els propietaris, no només els que formen part de l’APTA”, ha explicat.

En aquesta mateixa línia, Duró ha manifestat que la revisió del POUP d’Ordino ha fet un paper d’encaix per tractar el fons jurídic poc congruent del text. “Els inconvenients no són només en termes d’urbanisme, també econòmics, socials i altres aspectes que no s’han tingut en compte”.

Amb aquesta voluntat, el president de l’APTA ha insistit en la importància que té l’assistència de tots els propietaris de propietats privades del país, per “donar a conèixer la història del POUP d’Ordino i analitzar l’“efecte mirall” que pot tenir en altres zones d’Andorra, perquè “no som una associació de pisos del Principat, som una associació de propietaris i els representem perquè no tenen seguretat jurídica”, ha assegurat Duró. Afegint també que des de l’associació poden complir un rol d’"interlocutor vàlid” entre el Govern i els propietaris, perquè “fa anys que es vol canviar el pla d’urbanisme, però ens han deixat de banda”.

Per la seva part, Cerqueda ha apuntat que l’APTA “treballa per l’interès de la filosofia de la protecció de les terres andorranes, ja que entenem que són herències de famílies”. A més, el secretari ha declarat que “el POUP d’Ordino crea molt malestar, per això fem aquesta taula oberta amb els propietaris de tot el país, perquè tractarem l’amenaça que hi ha sobre la propietat privada, ja que no sabem cap a on anem i això crea inseguretat jurídica”.

En acabar, Duró ha explicat que actualment existeix un “xoc entre els articles 27 i 33, perquè el 27 defensa la propietat privada, i el segon assegura que els andorrans han de tenir un habitatge accessible. Ha d’haver-hi un equilibri entre un i l’altre. Govern i comuns han de decidir, però els propietaris han de tenir seguretat jurídica”. A més, ha insistit en el fet que tot plegat representa “amenaces” per als propietaris de propietats privades. Finalment, el president ha posat en relleu el paper de l’APTA, ja que “les associacions han de posar pau al conflicte des d’una part no política”, remarcant que les propostes, fins ara, són consensuades.