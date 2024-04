El Departament de Patrimoni Cultural del Govern impulsa un nou cicle de conferències sobre el relat històric d’Andorra, el qual s’iniciarà el pròxim 17 d’abril i finalitzarà l'11 de juny. Aquest cicle, sota el lema ‘Les tardes del relat’, neix amb l’objectiu de convertir-se en una cita anual per als aficionats a la història del Principat, amb la celebració de tres conferències i una sortida cultural guiada. Els actes s’emmarquen en la iniciativa del Relat històric, presentada la legislatura passada pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, el qual té com a voluntat donar a conèixer la història del país i millorar el coneixement del perquè de l’existència d’Andorra com a Estat.

La primera conferència, ‘Del mite a la font històrica, el ferro i les fargues d’Andorra (s. XIV-XIX)’, a càrrec Olivier Codina, tècnic del departament de Patrimoni Cultural, se celebrarà el dia 17 a les 19.00 hores, a la Farga Rossell (la Massana), on els assistents podran descobrir la rellevància històrica del ferro a les Valls d’Andorra. La següent conferència tindrà lloc el dimarts 14 de maig, a les 19.00 hores, a l’Hotel Rosaleda (la seu del Ministeri de Cultura, Encamp) i la impartirà la historiadora Maria Jesús Lluelles, qui tractarà sobre transformació d’Andorra al segle XX.

La setmana següent, el dissabte 25 de maig, a les 09.30 hores, el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona Ermengol Gassiot descobrirà a través d’una visita cultural guiada els vestigis arqueològics existents al Comís Vell d’Ordino, testimonis de l’ocupació humana d’aquesta zona segles enrere. El punt de trobada seran les Cabanes del Castellar (Ordino). Finalment, el dimarts 11 de juny serà el torn de l’expert Climent Miró i la darrera conferència del cicle, titulada ‘El monaquisme a Andorra: el cas del monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles (s. IX-XI)’. L’acte també serà a les 19.00 hores i se celebrarà a l’Hotel Rosaleda.